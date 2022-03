Le renouvellement urbain de la ville d’Ifs a été acté

Une convention de partenariat concernant l'aménagement du sud de l'agglomération caennaise a été signée jeudi 4 février entre l'État, par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, la Région Basse-Normandie, le président de Caen-la-Mer et Jean-Paul Gauchard, le maire d'Ifs. Cette zone est contigüe aux quartiers caennais de la Grâce de Dieu et de la Guérinière .

Le coût de son aménagement s’élèvera à plus de 10 millions d’euros et les travaux devraient durer jusqu’en 2013.



