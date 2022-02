Assisses : pas de prison pour l'accusé

Les assises du Calvados ont rendu leur verdict hier, vendredi 11 décembre. Un homme de 47 ans a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis et mise à l’épreuve. Il comparaissait pour avoir tenté,en 2006, de tuer son ex-compagne avec un fusil de chasse à Bretteville-sur-Odon. Finalement, la tentative de meurtre a été requalifiée en violences volontaires avec arme : un délit donc et non plus un crime. L’accusé, ayant déjà effectué vingt-deux mois de détention provisoire, ne retournera donc pas en prison.