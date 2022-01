Des branches, des arbres, des poubelles et même une boîte aux lettres depuis 5h00 ce matin les auditeurs de Tendance Ouest signalent de nombreux objets et obstacles sur les routes de notre région.

Le vent d'ouest souffle entre 30 et 60 km dans les terres, jusqu'à 90km/h le long des côtes comme sur le Cotentin et sur la pointe du Hoc. Le vent vient ensuite du nord et va souffler jusqu'à jeudi dans la journée.