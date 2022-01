"Une manifestation incontournable pour les Granvillais"

Nous sommes à quelques jours du Carnaval de Granville et tout se prépare ! Une nouvelle fois, le comité d'organisation a prévu un grand concert pour les carnavaliers. Cette année, c'est le groupe Mes Souliers sont rouges qui jouera face au public avec en première partie les groupes The Tramps et les Whiskey n' Mystic.

Ecoutez Jimi, guitariste et chanteur, lui-même granvillais, au micro Tendance Ouest de Rodolphe pour nous parler de leur participation à cette 139ème édition du Carnaval de Granville.