Les porte-parole nationaux de La Manif Pour Tous entament une tournée nationale cette semaine et leur premier rendez-vous est à Caen.

Seront présents : Frigide Barjot fondatrice de "Pour une Humanité durable", Xavier Bongibault, fondateur de "Plus gay sans mariage" et François-Xavier Bellamy, philosophe et adjoint au maire de Versailles.