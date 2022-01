Caen-Nîmes : l'heure du réveil a sonné pour Malherbe

Après la défaite concédée contre Niort à domicile une semaine plus tôt, les hommes de Patrice Garande n’ont pu aller chercher qu’un point à Clermont, vendredi 25 janvier, à l’occasion de la 22e journée. Si le coach malherbiste estimait qu’il s’agissait d’un "bon point", compte tenu du comportement de ses joueurs, certains d'entre eux semblaient un peu plus frustrés, à l’image de l’attaquant, Mathieu Duhamel : "Nous étions largement au dessus et il faut prendre un maximum de points sur ce genre de match, et il ne faut pas se cacher derrière les conditions de jeu difficiles à cause de la météo."

Ca revient derrière

Dès lors, la réception de Nîmes ce vendredi 1er février, largement battu à l’aller (0-3), ressemble à un match couperet. "Mais attention, cette équipe n'a plus rien à voir avec celle que nous avions affrontée l'été dernier", souligne le coach Patrice Garande. Derrière Malherbe, la meute des prétendants à la Ligue 1 revient vite, avec en tête Angers et Guingamp, suivis de... Nîmes.

Les Crocodiles restent sur trois victoires consécutives avant de se déplacer à d’Ornano et sont surtout aller gagner à Nantes (1-2), au début du mois, prouvant qu’il n’avait plus grand chose à voir avec la formation de l’été dernier. "Il nous faut enchaîner une série de victoires pour rester dans nos objectifs. Il faut battre Nîmes et Sedan dans la foulée", estime Mathieu Duhamel. Voilà qui est bien dit.