Jack Kirby : le roi des Comic-book exposé à la fac

Ce dessinateur américain, né à New York en 1917 et mort en 1994, et l’un des artistes les plus influents de l’univers de la bande-dessinée américaine. Il doit son succès à “Captain America”, “Les 4 fantastiques” et “L’incroyable Hulk”.

Ces oeuvres majeures du monde du comic ont été éditées chez Marvel qui a pourtant contribué à la triste fin de vie de Jack Kirby en contestant ses droits d’auteurs. Il est aussi le créateur d’une saga qui relie quatre comics et qui s’intitule “Le Quatrième Monde”.

Découvrez cette vie rocambolesque et son œuvre fascinante.

Pratique. Du jeudi 31 janvier au samedi 30 mars. Du lundi au vendredi de 9h à 17h à la Maison de l’étudiant. Entrée libre.