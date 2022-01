La chanteuse Lana Del Rey de retour en studio

Aucune information n'a été donnée sur l'album et les titres enregistrés par la chanteuse. Consacrée l'année dernière, la star de la musique et égérie de la mode a connu un succès international avec "Born To Die", sorti en janvier 2012 -plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde- puis avec la nouvelle version enrichie de huit nouveaux morceaux, "Paradise Edition", parue en novembre dernier.

Egérie de la campagne mondiale H&M, Lana Del Rey a remis au goût du jour la mode vintage et incarné la femme glamour pour la marque suédoise.

La chanteuse se produira en France à l'Olympia, à guichets fermés, les 27 et 28 avril prochains. Les places pour ses concerts ont été vendues en moins de deux minutes.