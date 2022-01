Box office français : Tarantino et "Django Unchained" toujours en tête

A l'affiche de 645 salles, "Django Unchained" a attiré 922.998 spectateurs, à peine moins qu'en première semaine, confirmant un excellent bouche-à-oreilles.



"Alceste à bicyclette", avec Fabrice Luchini et Lambert Wilson, est sur la deuxième marche du podium, avec 282.452 spectateurs de plus dans 410 salles. Le film totalise près de 585.000 entrées en deux semaines, après un bon démarrage.



"Zero Dark Thirty", troisième au box office, a été vu la semaine dernière par 237.214 personnes dans 285 cinémas.



Avec Mathilde Seigner et JoeyStarr, "Max" n'arrive qu'en 4e position après sa première d'exploitation. Ce film a enregistré 222.339 entrées cette semaine dans les 276 cinémas qui le programment.



"Paulette" avec Bernadette Lafont, qui avait suscité l'intérêt en première semaine, enregistre une fréquentation en légère hausse (207.603 tickets dans 270 salles, 414.911 entrées depuis sa sortie).

Chiffres CBO Box Office pour la semaine du 23 au 29 janvier.