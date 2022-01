Participez au casting de la Redoute et devenez ambassadeur de la marque

Ce casting s'adresse exclusivement aux fans Facebook de La Redoute et autres marques dédiées (Plus Size Plus Mode, C'est Maman qui décide ou encore AM.PM). Pour tenter de devenir le nouvel ambassadeur de l'enseigne, il suffit de remplir une fiche d'inscription en ligne, et de poster une photographie.

Les candidatures seront soumises aux votes des fans qui ne participeront pas au casting.

La Redoute recherche des ambassadeurs pour ses catégories "Serial Modeuse", "Super Parents", "Generous Beauty" et "Fou de Déco".