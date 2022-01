Tribunal : il aimait trop jouer avec le feu

Après une soirée bien arrosée, dans la nuit du 18 au 19 septembre dernier, un jeune homme ressort de chez un copain à Grand-Quevilly. Alors qu’il remonte à pied le boulevard, il aperçoit un sac plastique par terre. Après l’avoir ramassé et déposé sur un container, il y met le feu.

L’incendie cause de nombreux dégâts. Quelques rues plus loin, il recommence. Dénoncé par les témoins, le pyromane est interpellé en possession d’un briquet. Il a près d’un gramme et demi d’alcool dans le sang. Le 28 janvier, face au tribunal correctionnel de Rouen, l’inculpé a reconnu les multiples destructions et dégradations, affirmant avoir agi sous un “coup de crise”. “La consommation d’alcool a-t-elle quelque chose à avoir là-dedans ? a demandé le juge.

- Oui, je pense.

- Des haies de thuyas dégradées, trois containers poubelle détruits, des voitures abîmées, une cabine d’ascenseur réduite en cendre… Avez-vous conscience de tout cela ?

-Oui, mais après.

- C’était un peu tard.”

Il a été condamné à neuf mois de prison avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. Il devra indemniser les parties civiles à hauteur de 6 164 €