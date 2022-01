La 2ème semaine chrétienne du cinéma à Saint-Lô

Le jeune écclésiastique passionné de cinéma et le directeur du Cinémoviking de Saint-Lô ont imaginé cette semaine thématique suite à la sortie et au succès du film "Des Hommes et des Dieux".

Le première édition, en 2012, s'était interessée à la question du bonheur autour du texte des Béatitudes.

Du 15 au 21 février 2013, la deuxième édition de ce "festival" unique en France sera placée sous le signe de la foi sur le thème "7ème art et foi !".

Les deux organisateurs, répondaient en direct aux questions d'Audrey Dreillard pour La Manche Libre et de Thibault Deslandes pour Tendance Ouest.

