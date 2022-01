A Vire, une bagarre pour un "mauvais regard" ?

Dans le coin fumeur, un homme de 38 ans, un autre de 30 ans, et une jeune femme sont rejoints par deux autres individus. Une moquerie ? Un mauvais regard ? A la fin de l’instruction, rien ne permet vraiment de déterminer l’origine de la bagarre. Pourtant, ce jour d’été, le premier fumeur déséquilibre l’un des deux individus, qui se retrouve, tête en bas, sans pouvoir résister aux quelques coups de poings de son agresseur.

Le second vient “aider” son ami à frapper l’homme à terre. L’ami de la victime se mêle à la bagarre et assène un coup de poing à celui qui frappe. La réplique est terrible : durant 42 secondes, vidéo à l’appui, Tony donne coups de poings et coups de genou. Bilan : 42 jours d’interruption temporaire de travail pour le jeune homme, par ailleurs gendarme mobile “qui se mêlait de ce qui ne le regardait pas”. Mercredi 16 janvier, devant le tribunal, le procureur a requis dix mois de prison, dont six mois de sursis, à l’un des agresseurs au casier judiciaire déjà garni, et six mois avec sursis à l’encontre de l’autre, dont le casier judiciaire est vierge. L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier prochain.