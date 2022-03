Hôpital : la résidence hôtelière est ouverte

Implantée près du pôle Femme enfant hématologie (FEH) au pied du CHU, elle accueille entre autre les accompagnateurs de personnes hospitalisées. 'La résidence possède 64 studios tous équipés d'un coin cuisine”, explique Julie Leparquois, la directrice. L'établissement permet ainsi à des parents d'un bébé hospitalisé en néonatalogie de ne pas regagner leur domicile et même 'd'allaiter pour la maman” ou encore à un personnel hospitalier nouveau à Caen de trouver un hébergement provisoire. 'Les tarifs sont dégressifs. Pour les séjours de une à sept nuits, la nuitée est à 55 euros. Pour ceux qui durent 30 nuits et plus , elle revient à 30 euros”, relate Julie Leparquois. Pauséôme propose aussi le petit déjeuner en option, le wifi gratuit dans les chambres ainsi qu'un parking indépendant de celui du CHU. La résidence dispose enfin de studios pour les personnes à mobilité réduite.



