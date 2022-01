Athlé : Vicaut confirme sa venue à Mondeville

La piste mondevillaise servira de test à Jimmy Vicaut pour le lancement de sa saison 2013. Le deuxième sprinter Français derrière Christophe Lemaitre aura pour objectif de réaliser les minimas fixés par la FFA (6’’65) pour se qualifier pour les championnats d’Europe en salle qui se dérouleront du 1er au 3 mars 2013 à Göteborg en Suède.



Cette performance est nettement à la portée du jeune Parisien qui avait réalisé l’an dernier à Dusseldorf, quasiment à la même époque, son record personnel avec 6’’53. Il disposera d’une course sur mesure avec notamment comme adversaires les deux Italiens Cerrutti et Collio, et le Cubain Perez qui ont tous les trois déjà réalisés 6’’55.



Cette magnifique finale se disputera à 20h55 à la halle d'Ornano de Mondeville et risque peut être de voir tomber le vieux record de la piste établi par Pognon.