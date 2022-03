A Caen, participez aux Négociales !

Le temps d'une journée, étudiants et professionnels s'opposeront : 'Les étudiants de bac à bac +5 ont dix minutes pour convaincre le professionnel qui ont un profil de commercial sur un cas de vente concret. C'est un challenge”, explique Anne-Laure Couppey, étudiante en deuxième année et organisatrice de ce rendez-vous. En tout, 130 étudiants et 80 professionnels sont attendus. 'Cela permet d'échanger des cartes de visite et des curriculum vitae pour un futur stage, voir pour un futur emploi. Et puis également de passer un moment sympathique”. A la fin de cette journée, les dix meilleurs seront désignés pour participer à la finale nationale des Négociales à Nancy. Celle-ci se déroulera le mardi 23 et mercredi 24 mars. Inscriptions sur www.lesnegociales.com et informations,acouppey@

em-normandie.fr



