Le feu chez les pompiers de l'Orne ?

Le colonel Richard, patron des pompiers ornais et Gilles de Courson, président du Service départemental d'incendie et de secours ont fait le tour des mairies concernées, pour annoncer la fermeture de 6 centres de secours : au Sap, à Igé, Essay, Sainte Gauburge, Soligny la Trappe et St Maurice les Charencey.

C'était il y a quelques jours, mais aujourd'hui: coup de théâtre.

La grogne des élus locaux y est sans doute pour quelques chose; alors qu'il y a quelques jours, on leurs avait expliqué que les contraintes budgétaires ne laissaient pas d'autre choix, un miracle s'est sans doute produit.

Machine arrière, on ne parle plus de fermeture, tout est gelé.

On parle désormais de concertation … peut-être un peu tardivement !