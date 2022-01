Orne : le préfet valide la feuille de route des pompiers pour les 5 prochaines années

La fermeture, un moment évoquée par certains maires, de 6 centres de secours dans l'Orne, est gelée. Elle avait créé un début de polémique dans l'Orne.

A ce sujet, "ces centres n'ont pas une réalité opérationnelle qui justifie qu'on les maintienne" a déclaré le Préfet de l'Orne, face à la presse, en réponse à une question de Tendance Ouest, au sujet de ces 6 "petits" centre de secours de l'Orne.

Néanmoins, le représentant de l'Etat dans l'Orne vient de signer le Shéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR). Il s'agit de la "feuille de route" des pompiers ornais pour les 5 ou 6 prochaines années.

Celui-ci ne prévoit aucune fermeture "sous réserve de disposer d'effectifs suffisants, et de l'évolution de la contribution financière des collectivités".

Budgets de plus en plus serrés

Le Conseil général de l'Orne, principal contributeur de fonds pour le Sdis, s'interroge lui-même sur ses propres finances. Effet "dominos": chez les pompiers comme ailleurs, les budgets sont de plus en plus contraints. 4 millions d'euros d'économies sont à faire sur ce Sdacr, pour un budget annuel de fonctionnement de 16 millions et demi d'euros.

A prendre aussi en compte, les activités des pompiers qui ont évolué avecmoins d'accidents routiers, moins de désincarcérations, moins d'opérations diverses, comme les nids de guêpes, mais davantage de secours aux personnes (environ +5% tous les ans).

Une nouvelle organisation

Certaines évolutions d'organisation s'imposent donc, sans pour autant baisser le niveau de qualité de service. Cela passe par des redistributions de matériel et le regroupement d'une quinzaine de petits centres de secours, avec des centres plus importants (carte ci-dessous en Pdf).

Mais surtout, pour garder tous les centres de secours de l'Orne ouverts, il faut qu'ils soient opérationnels. Y compris les plus petits. Il faut donc impérativement recruter des pompiers volontaires (1.300 actuellement) pour y assurer la continuité du service, au moins la nuit et le week-end.

Ecoutez ci-dessous le lieutenant-colonel Didier Richard, directeur du service d'incendie et de secours de l'Orne: