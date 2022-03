Caen l’a échappé belle

Les Castelroussins ont trouvé la solution pour contrer le leader et surtout, sont parvenus à l'appliquer parfaitement jusque dans les arrêts de jeu, où les Malherbistes ont fini par découvrir la faille.

Mais le bloc compact et très bas des Berrichons a longtemps été impénétrable, contraignant les Caennais à une domination stérile. Quand Châteauroux a ouvert le score d’une tête imparable de Joseph-Monrose sur corner (0-1, 79’), le Stade Malherbe s’est montré un peu plus pressant mais pas beaucoup plus dangereux. “Les jambes étaient lourdes et les joueurs avaient du mal dans les changements de rythme, estime Franck Dumas. Je pensais qu’on pourrait encore jouer trois heures sans marquer”.



Espoir pour les adversaires de Caen ?

Pourtant, à la 92ème minute, El Arabi est parvenu à servir Seube dans la surface et le capitaine n’a pas tremblé devant Fernandez (1-1).

Caen ne fait pas la fine bouche et se contente de ce point qui lui permet d’en conserver treize d’avance sur la quatrième place. “Il montre notre force de caractère”, retient Nicolas Seube. L’ancien toulousain craint cependant que ce match ait “donné de l’espoir à nos adversaires”. Caen va devoir trouver la parade à domicile face aux défenses cadenassées que lui réserveront encore ses visiteurs. “Les solutions passent par le côté, mais il faut également plus de percussion et de volonté de faire mal à l’adversaire”, affirme Franck Dumas.



Confirmer sa bonne santé à l’extérieur

Fatigués par “le gros match” réalisé à Metz lundi 25 janvier, les Caennais ont eu un peu plus de temps cette semaine pour récupérer puisque leur déplacement en Avignon a été décalé au lundi 8 février (20h45 sur Eurosport). Malgré des résultats décevants en janvier (défaites contre Ajaccio et Brest, match nul contre Strasbourg), le promu Arles-Avignon reste à proximité du podium.

Invaincu à domicile cette saison, il aura besoin de points pour rester dans la course à la montée. De son côté, le Stade Malherbe de Caen cherchera à confirmer sa bonne santé à l’extérieur, où il bénéficie généralement d’un peu plus d’espaces pour développer son jeu.



