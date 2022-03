Le HCC trace sa route tranquillement

Comme contre Reims la semaine précédente, les Caennais se sont mis à l'abri rapidement. Ils menaient 4-0 après 21 minutes de jeu. 'Le match était plié et nous avons baissé de rythme ensuite, déplore David Dostal, auteur du cinquième et dernier but caennais. Nous avons quand même eu de grosses occasions que nous n'avons pas réussi à concrétiser.”

Samedi 6 février, le Hockey Club de Caen recevra Valence, une équipe en quête de points dans l’optique des play-offs. “Il y a toujours beaucoup de buts contre eux, se rappelle David Dostal. Mais ils ont l’habitude de faire trembler leurs adversaires et il faudra mieux jouer et être plus sérieux pour les battre”.



