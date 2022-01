Emploi : le chômage en hausse en décembre en Seine maritime

0,6%. C'est l'augmentation du nombre de demandeurs en catégorie A constatée par Pôle Emploi. En effet, au 31 décembre, on comptait 98 140 salariés sans aucun emploi, soit 580 de plus que le mois précédent. En France métropolitaine, ce nombre est resté stable par rapport à la fin novembre. Dans le détail, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 0.1% dans l'Eure et de 0.8% en Seine-Maritime.

Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a bondi de 10%.

Globalement, le nnombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B, C a augmenté de 0.1% par rapport à la fin novembre 2012. Sur un an, ce nombre a subi une hausse de 7.5%. (contre +8.8% en France métropolitaine).