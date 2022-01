Hockey sur glace : Caen sort la tête de l'eau

Le Hockey Club de Caen a livré un match solide face au quatrième de Ligue Magnus, dimanche 20 janvier (4-3). "Les garçons ont joué jusqu'au bout et ça a enfin tourné en notre faveur, savoure Luc Chauvel. Je suis vraiment content pour eux." Le scénario, par les frayeurs qu'il a occasionnées, a sans doute renforcé l'impact de cette première victoire de l'année.

Les Drakkars ont concédé la dernière égalisation à trois minutes de la fin du match. Ils avaient pourtant eu quatre à cinq occasions très nettes de faire le break dans une troisième période de qualité. Leur manque d'efficacité a relancé un match assez équilibré quand les Rapaces de Gap ont transpercé leur défense. Caen aurait pu accuser le coup, il n'en a rien été.

Ressources mentales

"Les joueurs ont eu les ressources mentales pour aller chercher ce quatrième but à une minute de la fin du match", salue leur entraîneur. Jean-Christophe Gauthier a revêtu le costume de sauveur pour offrir à son équipe une victoire méritée. Si les Gapençais ont mené à deux reprises, à chaque fois sur des changements mal gérés par Caen (16' et 35'), les locaux ont toujours fait les efforts nécessaires pour revenir. Timothée Franck et Charles Geslain ont profité chacun d'une supériorité numérique pour égaliser (29' et 38'). Le but de Thiery Poudrier au début du troisième tiers (43'), confirmant la bonne entame caennaise, a tenu un quart d'heure. La suite, on la connaît.

"On ne peut pas parler de match référence, précise Luc Chauvel. C'est le premier mot que les joueurs ont écrit sur leur page de fin de saison. Tant qu'on n'enchaîne pas les succès, une seule victoire ne changera rien au classement. Mais c'est important pour le moral d'avoir une dynamique positive." Les Drakkars espéraient enchaîner mardi 22 janvier à Epinal. Trois jours plus tard, ils auront un bon coup à jouer contre Amiens dans leur patinoire. Après tout, l'avant-dernière place à laquelle ils peuvent prétendre n'est qu'à trois points.