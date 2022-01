Recyclage : "Envie" d'un électroménager utile

Elle est apparue en Haute-Normandie il y a une vingtaine d’années et compte aujourd’hui quatre points de vente dans la région dont un à Rouen et un autre à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, où est situé l’atelier ainsi que le siège régional.

“Le but est de permettre à des personnes en difficulté pour trouver un emploi de (re)mettre en route un projet professionnel et d’agir sur le volet développement durable”, explique Hugues Colle, directeur d’Envie Boucles de Seine depuis 2000. Ainsi, 30 000 appareils électroménagers sont collectés chaque année dans la région et, en 2012, 4 500 ont pu être réparés puis vendus dans l’un des quatre magasins. Chaque appareil est garanti deux ans.

Pratique. www.envie-normandie.fr