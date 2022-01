Neige : suivez l'info-trafic en temps réel

La circulation reste interdite aux Poids Lourds sur l'A84 axe Caen-Rennes entre les échangeurs 36 et 40. Le stockage des poids lourds est effectif sur l’aire de Guilberville.

La circulation reste interdite aux poids lourds sur la RN 13 axe Caen-Cherbourg à hauteur de Carentan. Les poids lourds ont donc l’obligation de sortir à Carentan où une aire de stockage est ouverte au foirail de la commune.

En revanche, la circulation a repris au ralenti pour les véhicules légers sur cet axe.

Evitez la route touristique D72 entre Portbail et Lessay, rendue impraticable par une épaisse couche de neige, transformée en boue par endroits. Risques de glissades, même en roulant à 40 km/h.

Les services de la DIRNO s'occupent également des N174 et 175 mais là encore la circulation est très compliquée.

Sur les routes départementales, 30 saleuses du Conseil général sont en intervention et traitent 3000 KMS de routes avec l'aide de 48 engins d'entreprises privées qui participent elle aussi au déneigement mais à 13H00, la circulation restait difficile sur l'ensemble du réseau ssecondaire et délicates sur l'ensemble des axes principaux...

Météo France a par ailleurs modifié ses prévision et prévoit de la neige cet après midi et ce soir sur le département avec des températures propices à des sols gelés.

La neige est tombée ce matin sur Caen entre 8h15 et 8h45. Après une accalmie, les flocons reviennent en force depuis 11h30.

Les tramways circulent toujours à cette heure. Le transport scolaire est toujours interdit.

A Bayeux, même situation sauf que la neige retombe en quantité depuis 11h.

La circulation est délicate à l'Ouest de la cité bajocasse, vers Isigny-sur-Mer.

A Vire, la neige tombe sans interruption. Il y a 3 cm de neige sur le capot des voitures.

Contactés, pompiers et gendarmes n'ont pour le moment recensé aucun incident lié à la neige.

A noter cependant que 4 600 foyers caennais ont été privés d’électricité pendant quelques minutes ce matin. Rien à voir toutefois avec la neige. Il s'agit d'une intervention externe sur un câble du réseau moyenne tension qui a provoqué la coupure. L’ensemble des salariés d’ERDF restent en alerte compte tenu des conditions climatiques exceptionnellement froides.

Compte-tenu des conditions météorologiques actuelles et à venir, et par soucis de sécurité sur les routes et accès aux terrains, la Ligue de Football de Basse-Normandie a décidé de reporter toutes ses compétitions (Ligue) prévues les 19 et 20 Janvier. Pour l'heure le match Caen/Niort (Ligue 2) qui doit avoir lieu au stade Michel d'Ornano ce soir est maintenu.

Dans l'Orne:

Conditions de circulation normales sur l’est du département et sur le réseau principal de la plaine d’Argentan et d’Alençon.

Conditions délicates sur la D18 entre La Ferté Macé et Flers, et sur le réseau secondaire des secteurs d’Alençon, Argentan, Carrouges et La Ferté-Macé,

Conditions difficiles sur la D976 entre La Ferté Macé et Domfront, et sur la D962 entrer Domfront et Flers, et plus généralement sur les secteurs de Flers et Domfront.



La circulation est normale sur l'autoroute A28 Alençon/Rouen.