L’Algérie au coeur de l'association Perles de cultures à Caen

Aucune association franco-algérienne n’existait jusqu’alors pour créer des liens et des échanges culturels. C’est chose faite depuis le mois dernier avec la création, à Caen, de "Perle de cultures". "Nous comptons déjà 250 adhérents, hommes et femmes", déclare sa présidente Dalel Bouguerra. Intergénérationnelle, l’association a un but avant tout culturel mais souhaite aussi se faire médiatrice entre les autorités locales et la communauté bien implantée à Caen. Elle vise aussi à promouvoir le rôle et l’activité des femmes algériennes et accompagner les familles dans leurs démarches administratives. Ouverture et partage sont des maîtres-mots. Ils se traduisent notamment dans la volonté de mieux faire connaître les nombreux faits liés à l’histoire commune entre la France et l’Algérie, notamment en direction des jeunes issus d’une double culture. "Pour développer une solidarité entre Français et Algériens, chacun doit apprendre à se connaître pour mieux vivre ensemble". Un beau défi.

Pour informations, perledesculturescaen@ gmail.com ou tél. 07 61 63 59 33.