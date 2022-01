Villedieu : Deux morts par arme à feu...

Il s'agit d'un homme de 67 ans et d'une femme de 68 ans, habitants du pavillon de la rue des anciennes carrières, devant lequel les deux victimes ont été retrouvées. Les premiers éléments de l'enquête diligentée par le parquet de Coutances et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Caen et à la compagnie d'Avranches, ont permis de conclure à une mort par arme à feu.

Plusieurs témoignages analogues du voisinage confirment que des coups de feu ont été entendus mardi soir, vers 19h15.

A l'enquête maintenant de déterminer, la nature des relations entre cette homme et cette femme qui n'étaient pas mariés, mais qui se connaissaient bien et les circonstances exactes du drame qui s'est déroulé dans un quartier réputé comme assez calme de Villedieu les Poêles...

Ecoutez ci-dessous, Renaud Gaudeul, le Procureur de la République de Coutances.