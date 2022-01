Expatriés caennais : une avocate à Barcelone

Après avoir passé les fêtes en famille à Caen, Sophie Divaret a beau être rentrée chez elle à Barcelone depuis quelques jours seulement : elle regrette de ne pas avoir mangé plus de pâtisseries et autres fromages pendant son séjour en Normandie. Pour le reste, cette juriste en entreprise de 31 ans, recrutée en partie pour son double cursus de droit à la fac de Caen et à Barcelone, ne se plaint pas de sa situation. Bien au contraire.

“Déjà huit ans que je vis ici, et je ne me lasse toujours pas de cette ville si cosmopolite, où il fait tout le temps bon”, déclare la jeune femme, mariée il y a peu à un Catalan. “Avec mon mari, nous ne bougerons de cette ville que si l’un de nous perd son travail, la situation économique étant très compliquée en Espagne ces temps-ci.”

Si elle se plaint quelques peu des difficultés d’intégration, “les Catalans étant assez repliés sur eux-mêmes”, elle compte sur un cercle d’amis très international. A l’image de Barcelone.

