Des rendez-vous musicaux gratuits au théâtre de Caen

Pour commencer, du jazz, avec trois concerts les samedis au Foyer du théâtre : DPZ le 16 février, Bibendum Jazz Orchestra le 23 mars et Yves Rousseau Quartet le 6 avril. Et trois autres concerts au Café côté Cour : Mathieu Marthouret Organ Quartet le mardi 29 janvier, Gaël Horellou Quartet le 6 février et Mad Dog le 3 avril.

Puis, de la musique de chambre avec le violoncelliste caennais Christophe Coin, à l’occasion des 30 ans de l’Orchestre Régional le samedi 9 février. Des airs de musiques du monde résonneront dans le Foyer : le samedi 26 janvier, voyage en Europe avec Anna Kupfer, le 16 mars en Bulgarie et en Mongolie, et le vendredi 31 mai pour la “Nuit des Musiques et des Cultures”.

Pratique. Programme complet sur www.theatre-caen.fr ou au 02 31 30 48 00.