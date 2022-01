Basket : la claque de trop pour Mondeville ?

En encaissant plus de 75 points pour la première fois depuis un an dans le cadre du championnat, Mondeville pouvait difficilement prétendre à autre chose qu'une défaite samedi 12 janvier à Tarbes (78-66). Trois jours après avoir explosé à Salamanque en Euroligue (82-54), les Mondevillaises ont confirmé malgré elles que la trêve hivernale ne les avait pas relancées.

"On perd parce qu'on ne défend pas suffisamment et qu'on est mangé au rebond", peste Hervé Coudray. Un simple regard sur la feuille de match permet d'y voir plus clair sur cette défaillance. Laetitia Kamba et Mima Coulibaly, titulaires dans la raquette, affichent un rendement famélique de quatre rebonds et dix points à elles d'eux. "Elles ont pris cinq fautes rapidement, déplore Hervé Coudray. On a été obligé de beaucoup jouer avec Lysa Millavet et Giedre Paugaite. Ce ne sont pas les joueuses qui devraient être le plus souvent sur le terrain."

Place à l'Europe

À défaut de parvenir à imposer un match défensif, les Mondevillaises avaient pourtant tenu la cadence offensivement en début de match (22-20, 10'). Elles restaient dans le sillage de leurs adversaires, malgré un très léger décrochage (30-23, 13'). A la mi-temps, l'USOM ne comptait que cinq longueurs de retard (43-38, 20'). "On n'est pas trop mal dans le match", commente Hervé Coudray. La suite allait se révéler beaucoup plus délicate. Mondeville encaissait six points de rang en une minute dix. Les Bas-Normandes ne s'en remettront jamais, comptant jusqu'à quinze longueurs de retard dans ce troisième quart (59-44, 27').

Alors qu'une victoire mondevillaise restait envisageable à l'entame des dix dernières minutes (63-58, 32'), Tarbes tua le suspense en infligeant un 12-0 à son adversaire (75-58, 36'). "Nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre, peste Hervé Coudray. La seule chose qu'on arrive à tenir, c'est le goal average." Redescendu à la huitième place du classement, Mondeville est à trois points de Lyon, quatrième. Il faudra combler cet écart en dix matchs seulement pour remplir l'objectif annoncé. La mission plus que difficile commence samedi 19 janvier à domicile contre Arras.

En attendant, les Mondevillaises reçoivent les Turques de Galatasaray, dans le cadre de la 11e journée d'Euroligue, ce mercredi. "C'est une grosse cylindrée, mais il y des failles dans cette équipe" a prévenu le coach Hervé Coudray. Au match aller, les Turques s'étaient imposées 57 à 48. Coup d'envoi à 20h à la halle Bérégovoy.