Colis suspect en Normandie: plan Vigipirate et retard pour six trains

"En raison de la présence d'un colis suspect près de Lisieux, la circulation est interrompue depuis 12H34 dans ce secteur afin de permettre l'application du plan Vigipirate", annonce la SNCF sur sa ligne téléphonique d'information des voyageurs.

Des retards de deux heures sont à prévoir sur six Intercités, selon la même source.

Selon les gendarmes du Calvados, un train est bloqué à Saint-Germain-la-Campagne (Calvados) à 70 km à l'est de Caen et le colis suspect se trouve dans l'Eure près de Bernay.

Ses 250 passagers devaient être acheminés à leur destination par bus, selon les gendarmes.

Selon un porte-parole de la SNCF pour la Normandie interrogé par l'AFP, huit trains au total sont "impactés" par des retards de 15 minutes minimum.

La SNCF n'était toutefois pas en mesure de donner une heure de retour à la normale. "Cela va dépendre des opérations de déminage", a indiqué le porte-parole.

Créé il y a 35 ans, le plan de défense contre les menaces terroristes Vigipirate, déjà au niveau rouge depuis 2005, est "renforcé", après les opérations françaises au Mali et en Somalie.