Evénement : Destiny's Child se reforme

Beyoncé Knowles, Kelly Rowland et Michelle Williams se sont retrouvées le temps d'enregistrer un titre inédit qui figurera dans leur prochain best-of, attendu le 29 janvier.

Depuis 2004, les trois chanteuses n'étaient plus apparues ensemble dans un studio d'enregistrement, préférant chacune se focaliser sur une carrière solo. Huit ans plus tard, Destiny's Child livre un titre inédit "Nuclear" avec l'aide de Pharrell Williams.

Le résultat sera disponible dans les bacs le 29 janvier dans un nouveau best-of "Love Songs" regroupant les plus grandes chansons romantiques et sensuelles du trio.

Leur retour pourrait se prolonger sur scène. La presse américaine évoque une reformation lors du Super Bowl dont le concert de la mi-temps à été confié à Beyoncé. La star pourrait profiter de l'occasion pour faire monter Kelly Rowland et Michelle Williams le 3 février prochain sur la scène de la Nouvelle-Orléans.

Connu pour leurs tubes "Bills Bills Bills", "Say My Name", et "Survivor", Destiny's Child a vendu plus de 60 millions d'albums à travers le monde.

La track Listing de leur best-of "Love Songs :

- "Cater 2 U" (2004 - Destiny Fulfilled)

- "Killing Time" (1998 - Destiny's Child)

- "Second Nature" (1998 - Destiny's Child)

- "Heaven" (2002 - Simply Deep)

- "Now That She's Gone" (1999 - The Writing's On The Wall)

- "Brown Eyes" (2001 - Survivor)

- "If" (2004 - Destiny Fulfilled)

- "Emotion" (2001 - Survivor)

- "If You Leave" (featuring Next) (1999 - The Writing's On The Wall)

- "T­-Shirt" (2004 - Destiny Fulfilled)

- "Temptation" (1999 - The Writing's On The Wall)

- "Say My Name" (Timbaland remix) (2002 - This Is The Remix)

- "Love" (2004 - Destiny Fulfilled)

- "Nuclear" (2013 - Destiny's Child - Love Songs)