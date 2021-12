Au tribunal : il s’est fait passer pour son frère pour "éviter les problèmes"

Le 17 août 2011, ce jeune Rouennais est contrôlé au volant de sa Peugeot 106 à Rouen. Il n’a pas de papier. En outre, deux morceaux de résine de cannabis attirent l’attention des policiers. L’automobiliste est soumis à un dépistage, qui se révèle positif.

L’homme avoue "avoir, sans doute, conduit sous l’emprise des stupéfiants". "J’ai fumé un joint il y a environ 2 heures. Généralement, j’en prends 2 à 3 par jour", affirme-t-il aux contrôleurs. Chaque mois, il déclare "consacrer une centaine d’euros de son RSA à l’achat de cannabis".



Il récidive

Mais, tout en avouant ses torts, l’homme se fait passer pour son frère. Et, apparemment, il est coutumier du fait. Un an auparavant, alors qu’il était arrêté pour conduite sans permis et en état d’ivresse, il avait emprunté l’identité de son frère. "J’ai essayé d’éviter les problèmes", déclare-t-il aux policiers.

Le tribunal a pris les devants puisqu’il a confisqué ladite Peugeot 106.