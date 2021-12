Hérouville : Trois frères mordus de ballon rond

Nabil, Samir et Abdou Alla, ont la même passion du jeu, qui de l’aube au crépuscule les anime sans jamais les lasser. "Je n’ai que 27 ans, mais je peux déjà dire que le football, c’est toute ma vie, que je ne vis que pour ça", affirme Samir, ancien international français de futsal et capitaine du SC Hérouville, actuel leader du championnat régional.

Il manage ses grands frères

Chaque week-end sur les terrains bas-normands, il tente de trouver le décalage parfait pour servir Nabil, attaquant, de deux ans son aîné. "C’est vrai que notre complicité n’a pas d’égal puisqu’on joue ensemble depuis tout petit". Abdou, 23 ans, n’est jamais très loin. Gravement blessé au genou l’an dernier, il doit reprendre l’entraînement en ce début d’année. Ecarté de l’aire de jeu pendant des mois, il n’a pas pour autant décroché. Bien au contraire.

Depuis deux ans, il dirige l’équipe hérouvillaise de fustal qui évolue au plus haut niveau national. "“Et bien sûr, mes frères sont sous mes ordres !", plaisante-t-il. "Pour dire vrai, c’est plutôt un rêve de pouvoir les coacher". Tous trois ont alors le loisir de laisser exprimer leur technique, dans ce sport où la vivacité et le toucher de balle font plus que jamais la différence.

Employés comme éducateurs sportifs ou animateur à Hérouville Saint-Clair, ils entendent bien faire grandir leur club. Après sept années passées à défendre les couleurs de Mondeville, Samir est revenu à Hérouville "pour jouer avec les amis, la famille et aussi pour la ville." A chaque match à domicile, le public ne s’y trompe pas. Les supporters sont de plus en plus nombreux à pousser les frères Alla et leurs coéquipiers vers le CFA 2.