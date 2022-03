Le paiement sans contact se développe en laboratoire à Caen

Le groupe France Telecom se subdivise en plusieurs pôles dont l'un est consacré à la recherche et au développement : Orange Labs, du nom de l'entreprise ayant fusionné avec l'opérateur français en 2000. Orange Labs emploie plus de 5 000 salariés dont 3 000 chercheurs travaillant en France dans différents laboratoires de l'hexagone. À Caen, 270 d'entre oeuvrent à faire avancer l'innovation technologique rue des Coutures, non loin de la maison d'arrêt.

En 2005, Orange Labs a lancé un projet-pilote en France appelé Caen Ville NFC. Il s’agit de permettre aux utilisateurs de mobile de réaliser des opérations de paiement privatif, pour accéder par exemple à un parking ou acheter une baguette chez le boulanger.



Le portefeuille au placard

Orange Labs développe aussi à Caen un prototype de moteur de recherche pour les entreprises, la dématérialisation des titres de transports et autres documents officiels présents dans nos portefeuilles. En assurant évidemment la sécurisation des données afin de respecter la vie privée des utilisateurs. Ces innovations pourraient hisser la capitale bas-normande au sommet des futurs modes de paiement.



légende-photo : Autre exemple de technologie développée à Orange Labs, la visio-conférence nouvelle génération.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire