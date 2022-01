L’hadronthérapie traite les cancers en Basse-Normandie

L'hadronthérapie est une forme de thérapie plus précise et plus efficace pour traiter certains cancers. Une société d'économie mixte va être crée pour permettre le développement de cette nouvelle thérapie. Elle s'appellera SAPHYN et son président ne sera autre que Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, elle-même majoritaire dans le capital de SAPHYN. La construction d'un prototype d'accélérateur de particules, en partenariat avec le numéro un de la protonthérapie IBA, est prévue pour 2014.



