Cherbourg : soigner les maux par les mots

Un pinceau à la main, on discute de tout, de rien, pour oublier le quotidien. C'est le principe de l'atelier d'art thérapie de l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Les patients des services oncologie et radiothérapie se retrouvent autour de Solveig Josset, plasticienne diplômée de l'école de Boule. Ils apprennent les techniques d'arts plastiques divers (peinture, sculpture, dessin). Et dans l'ambiance apaisée de la nouvelle salle de l'atelier, la parole se libère.

"Se vider la tête"

"Cela permet de se vider la tête, de revivre à nouveau quand on a des mauvais résultats d'analyses. Et puis on y apprend des choses !", explique Nadine, l'une des patientes. Comme beaucoup d'habitués de cet atelier, elle n'est pas hospitalisée mais reçoit des soins, pour traiter son cancer, à l'hôpital. Le docteur Bonazebi Nkuka, cadre de santé du service oncologie, remarque l'importance de l'art thérapie pour ses patientes : "Elles sont dans un échange. L'idée c'est : je suis entendue, je suis comprise parce que l'on a eu le même parcours, le même traitement, le même soignant."

Se rassurer

Des patients qui sont parfois seuls face à la maladie. "A la maison, on est très à l'écoute de son corps, explique le docteur Nkuka. Quand quelque chose ne va pas, le réflèxe est rapidement de se demander si ce n'est pas une rechute." Venir en parler avec les autres, cela permet aussi de se rassurer.

L'atelier a déjà exposé dans le hall de l'hôpital. "Les patients qui n'y participent pas bénéficient quand même des oeuvres de cette façon !"

Pratique. L'atelier d'art thérapie, c'est tous les vendredis à l'hôpital Pasteur de Cherbourg, pour tous les patients des services oncologie et radiothérapie, de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30. Accès : ancien hôpital, ascenceur E, 2e étage.

Ecoutez le Dr Bonazebi Nkuka, du service oncologie :