Seine-Maritime : trois collectivités toujours privées d'eau potable

La situation est revenue à la normale pour la majorité des communes, cependant certaines d'entre elles font encore les frais de l'épisode de turbidité des eaux survenu en Seine-Maritime. Ainsi, l'Agence régionale de santé de Haute-Normandie indique que l'eau est impropre à la consommation pour plus de 4.700 habitants.

Les collectivités touchées sont celles approvisionnées par les syndicats de Bretteville, en partie celui de Saint-Maclou, ainsi que celui de Manneville la Goupil et de la Communauté de communes Caux Vallée de Seine en partie.

Les communes de Bréauté, Vattetot-sous-Beaumont, Virville, Manneville-la-Goupil, Bornambusc, Rouville et Bernières sont concernées en totalité.

Les communes concernées en partie sont celles de Goderville hameau du Bocage et route de Longueil (quelques abonnés), Houquetot route de la Gare (quelques abonnés), Nointot (partiellement la Rue Neuve et la Gripperie), Mirville (partiellement le Château, la Route de Bréauté et Le Fremabosc).