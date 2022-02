Le Bistrot du palais, pour son café gourmand

Le décor, avec de nombreuses photos surmontant les petites tables, ne manque pas de charme et le patron des lieux, Jean-Charles Gay, aime saluer chaleureusement ses clients, souvent des habitués. Bref, tout est fait pour pouvoir apprécier le menu du jour.

Lors de notre visite, nous avons opté pour la formule Café Gourmand. Mes compagnons de table ont choisi parmi les plats du jour une saucisse de la Trappe servie avec des lentilles. Pour ma part, je me suis laissé tenter par un steack haché maison avec ses petites pommes de terre et sa salade. Un choix que je n’ai pas regretté. Chacun a apprécié des assiettes bien copieuses et bien présentées. Pour continuer sur cette belle lancée, nous avons donc découvert le café gourmand. Au programme, une petite mousse au chocolat, une part de tarte aux fruits rouges et une autre aux pommes avec de la crème chantilly et un petit café comme il se doit, bienvenu par le froid de ces derniers jours.



Au rythme du jazz

Il faut compter 11,50€ pour cette formule Café Gourmand. Un prix raisonnable vu la qualité des produits. Vous pouvez aussi profiter de ce cadre agréable en musique. Avec deux fois par mois le vendredi soir, des concerts de jazz gratuits.

Pratique : le Bistrot du palais, 2 rue Guillaume le Conquérant. Tél.02 31 85 44 54. Fermé le dimanche.



