Bac de Duclair : changement d'horaires dès le 1er janvier

Dès le 1er janvier, le bac sera en service du lundi au vendredi de 4h25 à 12h30 et de 13h20 à 22h40. "Les horaires sont simplifiés avec des départs cadencés", explique le Conseil général de Seine-Maritime, qui gère les bacs de Seine.

Ainsi, le bac partira à chaque heure 10, puis 30 et 50 depuis Duclair, et à chaque heure pile, 20 et 40 depuis Berville. Le service est renforcé aux heures de pointe. A noter enfin que le samedi soir, un dernier bac est ajouté à 23h50 au départ de Duclair et à minuit au départ de Berville. Le dimanche matin, le premier bac assure la traversée à partir de 6h.