Les plus grands festivals de musique de la planète en 2013

Big Day Out

18-28 janvier

Australie, divers lieux

Ce festival itinérant à travers l'Australie (Sydney le 18 janvier, Gold Coast le 20, Adelaide le 25, Melbourne le 26 et Perth le 28) est un des rendez-vous musicaux incontournables du pays. Chaque date dispose d'une programmation quasi identique. Les têtes d'affiche de 2013 sont les Red Hot Chili Peppers, les Killers et les Yeah Yeah Yeahs. Les concerts sont souvent complets des mois à l'avance, un billet coûte dans les 165 dollars australiens.

www.bigdayout.com

Future Music Festival

2-11 mars

Australie, divers lieux

Le Future Music Festival australien investira Brisbane (2 mars), Perth (3 mars), Sydney (9 mars), Melbourne (10 mars) et Adelaide (11 mars). Au programme The Stone Roses, The Prodigy, PSY et Dizzee Rascal... Un billet coûte environ 150 dollars australiens.

www.futureentertainment.com.au/futuremusicfestival



SXSW

8-17 mars

Austin, Etats-Unis

Le festival South by Southwest (SXSW) est un festival/conférence qui réunit des professionnels de la musique, du cinéma et des médias interactifs à Austin, pour une semaine de débats d'idées et de concerts. Cette année, sa programmation musicale comprend Alt-J, Atlas Genius, Of Mice and Men, Pacific Air et bien d'autres.

http://sxsw.com

Future Music Festival Asia

15-16 mars

Kuala Lumpur, Malaisie

Le Future Music Festival asiatique met surtout l'accent sur la musique dance/trance. La grosse tête d'affiche de l'édition 2013 est la star des dance-floors hollandais DJ Van Buuren.

www.futuremusicfestival.asia/tickets

Winter Music Conference

15-24 mars

Miami, Etats-Unis

Ce festival de musiques électroniques attire près de 2.000 artistes et DJ. Des événements sont organisés jour et nuit pendant toute la durée du festival qui se termine avec la cérémonie des Dance Music Awards. Des billets sont disponibles en prévente au prix de 305$.

http://wintermusicconference.com

Lollapalooza Brazil

29-31 mars

Sao Paulo, Brésil

Après une première édition brésilienne du festival Lollapalooza couronnée de succès, ce festival replantera sa tente à Sao Paulo en 2013 avec, entre autres, Pearl Jam, The Killers et The Black Keys. Les billets coûtent environ 158$.

www.lollapaloozabr.com

Lollapalooza Chile

6-7 avril

Santiago, Chili

C'est la troisième année consécutive que le festival Lollapalooza est organisé au Chili avec, en 2013, des têtes d'affiche comme The Black Keys, Pearl Jam et Deadmau5. Une place coûte à partir de 114$.

www.lollapaloozacl.com



The Coachella Valley Music and Arts Festival

12-14 avril, 19-21 avril

Indio, Etats-Unis

Avec les années, le festival Coachella Valley Music and Arts, organisé au coeur du désert californien, a pris une importance considérable. Il permet aux grands noms de la pop, du rock, de l'électro et du hip-hop de se produire devant près de 100.000 passionnés. La programmation n'a pas encore été annoncée mais les rumeurs vont bon train avec Nick Cave and The Bad Seeds, Tegan And Sara ou encore The Stones Roses. Les billets coûtent environ 349$.

www.coachella.com

New Orleans Jazz & Heritage Festival

26 avril-5 mai

Nouvelle-Orléans, Etats-Unis

Ce festival attire des milliers de musiciens qui investissent chaque année une douzaine de scènes à travers la ville. Blues, R&B, musiques africaines et latines : de nombreux genres sont représentés. Des icônes musicales se sont illustrées sur ces scènes, parmi lesquelles, Youssou N'Dour, Miles Davis, Bob Dylan, Ella Fitzgerald, Harry Connick Jr. ou encore B.B. King. Un billet à la journée coûte 45$.

www.nojazzfest.com

Bonnaroo Festival

13-16 juin

Manchester, Etats-Unis

Il s'agit du festival le plus lucratif des Etats-Unis. La programmation de l'édition 2013 n'a pas encore été dévoilée, plus d'informations sur www.bonnaroo.com

Isle of Wight Festival

13-16 juin

Isle of Wight, Royaume-Uni

Le festival de l'Ile de Wight figure parmi les grands rendez-vous musicaux britanniques de l'été. L'affiche 2013 comprend The Stone Roses, Bon Jovi, Jake Bugg et Bloc Party. Les billets coûtent 185£ (227€).

www.isleofwightfestival.com

Glastonbury

26-30 juin

Glastonbury, Royaume-Uni

Après un break d'une année, le célèbre festival britannique de Glastonbury fait son grand retour en 2013. Même si la programmation n'a pas encore été annoncée, des rumeurs persistantes circulent sur une possible apparition des Rolling Stones. Les billets ont tous été écoulés.

www.glastonburyfestivals.co.uk

Roskilde Festival

29 juin-7 juillet

Roskilde, Danemark

L'affiche de cet immense festival européen comprend entre autres C2C, Sigur Ross et Queens of the Stone Age. Les billets coûtent environ 242€, donnant accès à tous les concerts et au camping pendant toute la semaine.

www.roskilde-festival.dk



Rock Werchter

4-7 juillet

Werchter, Belgique

Rock Werchter attire chaque année plus de 100.000 festivaliers. Cette année Green Day, Blur et Editors se produiront. Un billet pour une journée coûte 80€.

www.rockwerchter.be/en



Festival des Vieilles Charrues

18-21 juillet

Le plus important festival rock français constitue un rendez-vous en totale adéquation avec l'actualité musicale de l'année. La 22e édition du festival breton des Vieilles Charrues a déjà dévoilé l'une de ses têtes d'affiche : Neil Young. En 2012, 244.000 festivaliers étaient présents.

www.vieillescharrues.asso.fr

Festival de Salzbourg

19 juillet - 1er septembre

Salzbourg, Autriche

Le célèbre festival autrichien de Salzbourg, ville de naissance de Wolfgang Amadeus Mozart, donne rendez-vous aux passionnés d'opéras et de musique classique.

www.salzburgerfestspiele.at

Fuji Rock Festival

Juillet

Niigata, Japon

C'est un des festivals de musique les plus anciens du Japon. La programmation et le prix des billets n'ont pas encore été annoncés. Plus d'informations sur le site internet officiel.

www.fujirockfestival.com



Lollapalooza

2-4 août

Chicago, Etats-Unis

Depuis sa création, Lollapalooza a participé au lancement de la carrière de groupes tels que Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Rage Against the Machine et Arcade Fire. Il se tiendra comme chaque année au Grant Park de Chicago. La programmation n'a pas été dévoilée mais certaines rumeurs évoquent Coldplay et Metallica.

www.lollapalooza.com



The Reading/Leeds Festivals

23-25 août

Reading et Leeds, Royaume-Uni

Ne dérogeant pas à la règle, les deux festivals auront lieu du 23 au 25 août et se partageront la même prestigieuse affiche, avec entre autres Deftones, Alt-J et Subfocus. Les billets coûtent environ 197£ (242€) pour le week-end.

www.readingfestival.com / www.leedsfestival.com

Burning Man Festival

26 août- 2 septembre

Désert de Black Rock, Etats-Unis

Chaque année, des dizaines de milliers de participants se retrouvent dans le désert de Black Rock, à 200 km au nord de Reno, pour créer une ville éphémère et artistique de toutes pièces, qui sera brûlée et laissera place nette au terme du festival.

www.burningman.com

Lollapalooza

20-22 septembre

Tel Aviv, Israël

Le célèbre festival de rock américain lancera une édition israélienne pour la toute première fois. La programmation et les prix des billets n'ont pas encore été annoncés.

www.lollapaloozail.com

Rock in Rio

13-22 septembre

Rio De Janerio, Brésil

Le célèbre festival de rock brésilien Rock in Rio accueillera cette année les dieux du métal : Metallica et Iron Maiden, mais aussi Muse et Alice in Chains. Les billets pour assister à tous les concerts coûtent 260$ mais des places moins chères existent.

www.rockinrio.com.br