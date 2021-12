Bronchiolite : les recommandations pour limiter la transmission

L'Inpes rappelle que la bronchiolite se transmet essentiellement lors d'éternuements ou de toux, mais également par les mains et les objets touchés par des personnes infectées. En cas de symptômes de bronchiolite, tels qu'une gêne pour respirer, des difficultés pour boire et manger, des sifflements ou des quintes de toux fréquentes, les parents doivent consulter leur médecin traitant.

D'une façon plus générale, les parents et l'entourage proche de l'enfant sont appelés à se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon pendant trente secondes avant de prendre soin du nourrisson. Les personnes présentant un rhume doivent impérativement porter un masque chirurgical pour s'occuper d'un enfant de moins de deux ans.

Pour limiter la transmission du virus, parents et familles ne doivent pas échanger les biberons, les sucettes, ou les couverts non nettoyés. En outre, il est recommandé d'aérer la chambre du nourrisson tous les jours au moins dix minutes.

Sans surprise, les enfants ne doivent pas être en contact avec des personnes malades.