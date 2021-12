La cinquième naissance ou la quête de sens !....

Camila, volontaire, indépendante et passionnée, se retrouve à l’hôpital après une expérience d’épuisement professionnel. Elle tente de survivre à cet anéantissement en allant chercher au plus profond d’elle-même via l’écriture : récit et journal alternent et se répondent dans cet écrit, éclairant les balises de cet itinéraire de reconstruction, du vide intérieur au retour à la vie. Une quête de soi, liée à la quête spirituelle, lui permet de faire sienne l’expérience humaine universelle. Camila traverse d’étranges contrées et nous entraîne dans un périple où l’amour le plus beau ne se dit pas mais se vit douloureusement, et où la beauté de la nature alimente son aventure.

http://www.editions-amalthee.com/recit/la-cinquieme-naissance-2520.htm