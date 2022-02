Une année 2010 très festive

Une cascade de sorties

Au mois de mars, un dicton dit ceci : “vent ou pluie, que chacun veille sur lui”. A ce sujet, le salon des vins et de la gastronomie qui se tiendra les 20 et 21 mars prochains au Parc des expositions de Caen, aidera sans doute à concentrer ses efforts sur ce proverbe. En mai 2010, le début du printemps sera balkanique. La Macédoine fera l’objet d’une escale. Il sera possible de faire connaissance avec ce pays au travers du cinéma, de la danse et de nombreuses expositions. En mai, on a coutume de dire : “fait ce qu’il te plait “ certes, et les 15, 16 et 17 s’il vous en dit, vous pourrez flâner au Salon du livre dont le thème sera “l’actualité par les livres”. Enfin en juin 2010, la région sera fleurie tel un vrai paradis, et à la même période, la ville de Caen rendra hommage à ses libérateurs et saluera le courage des populations civiles lors du 66e anniversaire du Débarquement. Bonne Année 2010 !



