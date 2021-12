Cherbourg : le pâtissier Foucher parmi les 10 meilleurs de France

Le Cherbourgeois Jean-François Foucher parmi les 10 meilleurs pâtissiers de France ! Une distinction accordée par le prestigieux guide gastronomique Gault et Millau dans son magazine de décembre 2012 / janvier 2013.

Le pâtissier, originaire de Bordeaux, est installé depuis deux ans et demi près des Halles, à Cherbourg. Ce sont des amis qui lui ont appris la publication du classement... qui souligne notamment la créativité de Jean-François Foucher.

Il aime par exemple ajouter des produits étrangers aux pâtisseries françaises classiques. Une touche de wasabi, plante épicée du Japon, ou de dulce de lecce, la confiture de lait d'Argentine, par exemple.

Et surtout, ce qui importe à Jean-François Foucher c'est d'utiliser les "produits du marché", c'est à dire les fruits et les légumes de saison et les produits locaux.

Pratique. Pâtisserie Jean-François Foucher 12, rue au Fourdray 50100 Cherbourg

BONUS AUDIO - La pâtisserie à la mode Foucher :