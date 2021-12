Le groupe Naive New Beaters à Saint-Lô samedi

Les Naive New Beaters viennent présenter leur nouvel album "La Onda", un opus truffé de tubes électro pop dignes successeurs des bombinettes "Get Love" ou "Live Good". On vous promet du fun, du fun et encore du fun, et surtout une bonne tranche de rigolade grâce à ce trio extravagant.

La pop française sera aussi présente par le biais de Bertrand Burgalat. Il revient sur scène pour une une tournée exceptionnelle accompagné des fameux A.S.Dragon.

Troisième groupe sur scène The Clockwork of The Moon, groupe de la scène caennaise. Une joyeuse chorale folk, qui a arrêté de se couper les cheveux il y a un petit moment et qui dévoile ses hymnes sur scène.