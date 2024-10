Jeu. Gagnez 2 places pour le concert d'Orange Blossom samedi 5 octobre au Normandy à Saint-Lô

Orange Blossom est la vision de Carlos Robles Arenas, un compositeur mexicain basé à Nantes qui est allé piocher dans la tradition turque, égyptienne, malienne, sénégalaise et cubaine, avec des voix chantées en arabe, persan et portugais pour offrir au monde un quatrième album de musiques actuelles, limpide et mystérieux à la fois.

Gagnez vos 2 invitations pour assister à ce concert ce samedi au Normandy à Saint-Lô. Pour jouer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous.