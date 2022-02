Soldes : c'est parti pour les bonnes affaires

Le textile et la décoration, locomotives des soldes

Comme chaque année, les secteurs du textile et de la décoration profiteront de ces soldes pour liquider leurs stocks. Après une année difficile pour les petits commerces du centre ville de Caen, que n’a guère compensé la période des fêtes, ces soldes offrent, pour eux, un moyen de “booster” un peu leur chiffre d’affaires. Le froid, bien présent ces derniers jours, devrait les y aider .

Concernant les grandes enseignes de la capitale bas-normande, elles semblent avoir mieux réussi à gérer la crise. “ Nous avons fait une année correcte et allons proposer à nos clients des soldes attractives ”, souligne Emmanuel Sommeville, directeur des Galeries Lafayette de Caen. Les soldes d’hiver se termineront le 9 février.



