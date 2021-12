Le 'Made in Caen' s’invite à table pour Noël

Pour permettre aux entreprises de notre pays de mieux résister à la crise, le "made in France" revient en force dans l’esprit des Français. Et si, localement, à l’occasion des repas de fêtes, nous prêtions davantage attention aux produits issus ou travaillés localement, ceux qu’on pourrait classer parmi les "made in Caen" ?

Voici quelques pistes savoureuses, garantes d’authenticité et de qualité. La première que repèrent inévitablement les habitués du viaduc de Calix, c’est l’entreprise Foie Gras Joseph Delacour, installée à Mondeville.

Fabrication artisanale

A l’intérieur de ce grand hangar blanc visible depuis le périphérique, Bruno Delacour, 38 ans, met en pots 5 000 terrines par an, et les vend aux particuliers. "Nous défendons une fabrication artisanale, entièrement réalisée à la main, avec une qualité extra venue du Sud-Ouest", affirme l’entrepreneur. “Le foie gras mi-cuit est un peu plus moelleux, que celui en conserve”. Ces deux produits ont en commun d’être entier, issus de deux foies différents au maximum, aux antipodes du foie gras en bloc qui inonde les rayons des supermarchés.

Viandes locales

Coupé en fines escalopes, le lobe de foie gras doré à la poêle épousera un morceau de bœuf en guise de tournedos rossini.

En matière de viande, Le Verger Saint-Pierre met en valeur la production locale. "Chaque fin d’année, j’ai une trentaine de commandes pour du chapon", assure Bruno Patry, son gérant. Dans ses rayons, ces coqs castrés, mais aussi les oies, dindes et autres pintades ont en commun d’avoir été élevés en plein air à la ferme Saint-Sylvain, à 20 km au sud de Caen.

Pain d’épices ou blinis

D’autres merveilles sont également à découvrir au Verger Saint-Pierre, comme le pain d’épices artisanal de Normandie. Chez le producteur Pascal Godet, installé à proximité de la polyclinique du Parc à Caen, c’est actuellement l’effervescence. "Il fait froid et mon miel est figé", lâche-t-il agacé, lui qui "emploie la recette du Grand ouest, âgée de plus de 200 ans, composée notamment de 50% de miel." Le pain d’épices trouvera facilement sa place à tout moment du repas : en toast en entrée, en accompagnement d’un pavé d’andouille de Vire, avec du fromage, ou encore en dessert avec du chocolat ou de pomme.

Chez vous comme dans les salons du monde entier, on trouvera peut-être, à l’heure de l’apéro ou du saumon fumé, quelques-uns des 180 millions de blinis fabriqués chaque année à Troarn par la société... Blini. Ils permettraient de relier Paris à Mexico s’ils étaient mis bout à bout ! Pour répondre à la hausse de la production pendant les fêtes, l’effectif gonfle de 150 à 350 salariés. Vous les retrouverez facilement en grande surface, au rayon traiteur de la mer.

Côté desserts, les producteurs locaux ne manquent pas d’idées. Exemple avec Dessert Innovation à Evrecy où depuis 2004, Philippe Jaussaud a remis au goût du jour une recette vieille du XVIe siècle : la Patience. C’est un fin petit biscuit à l’allure de macaron mais à la texture du boudoir. Une soixantaine de saveurs différentes sont désormais proposées.

Un petit tour du côté du "laboratoire" Vert Framboise de Sandrine Daccache permettra à certains de trouver le dessert original qu’il recherche. Ses gâteaux, joliment décorés, allient des saveurs inédites, comme le cake framboise et sa pellicule de pâte d’amandes à la rose. Parmi tant d’autres.

Repères

> Comptes. Pour bon nombre de producteurs locaux, Noël est une période faste. L’entreprise Joseph Delacour à Mondeville réalise 70% de son chiffre d’affaires à cette époque.

> Bières. La brasserie artisanale bio La lie, implantée à Saint-Martin de Fontenay, à 9 km au Sud de Caen, produit de la "bière d’hiver", ambrée et épicée.

> Fromage. Parmi les fromages inattendus fabriqués dans le "Grand Caen", à 20 km du centre, le chèvre de La Bajocasse à Nonant est vendu au Verger Saint-Pierre.

> Spécialités. Pensez aussi, aux spécialités du Calvados : andouille de Vire, cochon de Bayeux, tripes, teurgoule, caramels d’Isigny, sablés d’Asnelles ou... trou normand !

Adresses

. Foie Gras Joseph Delacour. ZA de Calix, rue Pasteur à Mondeville.

Tél. 02 31 83 51 04.

. Epicerie locale Verger Saint-Pierre. 26 rue de la Défense passive à Caen.

Tél. 02 31 93 11 72.

. Dessert Innovation. Dessert Innovation ZA la Croix-Boucher à Evrecy.

Tél. 02 31 80 20 55.

. Dessert Vert Framboise. 1-3 venelle du Jardin des plantes à Caen.

Tél 06 62 71 07 18.