Les pré-nominations des Victoires de la Musique 2013 en ligne

Depuis 1985, les Victoires de la Musique sont diffusées sur France Télévisions. L'année dernière le rappeur normand Orelsan a été distingué avec la Victoire du meilleur album de musiques urbaines de l'année et la Victoire de la révélation au public de l'année.



Voici la liste des pré-nominés :



Artiste masculin : Jean-Louis Aubert, Benjamin Biolay, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Dominique A, Johnny Hallyday, -M- et Orelsan



Artiste féminine : Brigitte, Céline Dion, Lou Doillon, Françoise Hardy, La Grande Sophie, Nolwenn Leroy, Emily Loizeau et Shy’m



Artiste Révélation du public : Barcella, C2C, Barbara Carlotti, Carmen Maria Vega, Claire Denamur, Lescop, Rover et Tal



Artiste Révélation scène : Boulevard des airs, C2C, Barbara Carlotti, Carmen Maria Vega, Claire Denamur, Irma, Rover et Mina Tindle



Chanson de l’année : "L’Attente" - Johnny Hallyday, "Vingt ans" - Jean-Louis Aubert, "Aime mon amour" - Benjamin Biolay, "Allez Allez Allez" - Camille, "Je descends du singe" - Marc Lavoine, "La forêt" - Lescop, "Avant qu’elle parte" - Sexion d’Assaut et "L’amour fou" - Cali.



Album de chanson : Benjamin Biolay Alexis H.K, Patrick Bruel, Barbara Carlotti, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, La Grande Sophie et -M-



Album de Musiques Urbaines : Beat Assailant, Disiz, Guizmo, Oxmo Puccino, Sexion d’Assaut, Soprano, Tal et Youssoupha



Album Rock : Arno, BB Brunes, Lou Doillon, Lescop, Lilly Wood & The Prick, Raphaël, Skip The Use et The Bewitched Hands



Quel est votre pronostics pour chaque catégorie?