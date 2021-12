Rouen : 6 kg d'héroïne découverts dans un appartement HLM

Stupeur ! Le 3 juillet 2008, les employés d’un organisme HLM visitent l’appartement qu’une mère de famille a laissé vacant, quelques jours plus tôt. A l’état des lieux, elle n’a pu redonner que deux des trois jeux de clés. Alors que la jeune femme a nettoyé le logement de fond en comble, les agents y découvrent trois sacs, l’un contient 482 g d’héroïne pure, deux autres de 2,5 kg et 1,3 kg d’héroïne coupée, ainsi qu’environ 1 kg de produits de coupe et 822 g d’héroïne mélangée en bonbonnes. Il y a aussi des gants en latex, mixeurs, balances, lingettes, sacs plastiques, papier cellophane et essuie-tout ont été laissés en vrac dans la cuisine.



Empreintes multiples

Six personnes sont interpellées parmi lesquelles l’ancienne locataire, son concubin et les quatre dealers présumés dont deux d’entres eux sont les demi-frères du petit ami de la locataire. Le 4 décembre dernier, tous ont comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen. Le propriétaire de la drogue ? Je l’ai rencontré dans la rue. Il m’a donné un sac et m’a demandé de le rallonger, a affirmé le principal suspect, détenu. Je l’ai ramené à l’appartement. Je savais que mon demi-frère avait un appartement vide dont il avait encore la clé. Le matériel ? Tout était déjà sur place.

-Vous deviez le faire avec d’autres ?, questionne le juge.

- Je ne vais pas parler pour les autres. On n’a pas eu le temps de tout finir. On est tombé malade. J’ai inhalé des substances, malgré les masques.

- Pourquoi avez-vous fait cela ?

- Pour gagner un peu de sous. J’avais un bénéfice de 8 € par gramme.

Quatre des six prévenus ont été relaxés, le cinquième a été condamné à 10 mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants, quant au sixième inculpé, le tribunal a prononcé à son encontre 3 ans et demi de prison.